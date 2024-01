Formazioni ufficiali Arandina-Real Madrid, Copa del Rey 2023/2024

Real Madrid e Arandina si sfidano nel match valido per i sedicesimi di finale di Copa del Rey 2023/2024. Partita secca, in casa della compagine militante in Segunda Division RFEF, quarta serie spagnola. I Blancos sono impegnati nel testa a testa in campionato con il Girona, mentre l’Arandina è ultimo, 18°, con soli 10 punti e una vittoria che manca dall’8 ottobre. Calcio d’inizio ore 21:30. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

ARANDINA: in attesa.

REAL MADRID: in attesa.