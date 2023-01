Forest Green-Birmingham rinviata per campo allagato: cosa succede con le scommesse

E’ stata rinviata a causa del campo allagato la sfida tra Forest Green e Birmingham, valida per la FA Cup 2022/2023. Ma cosa succede con le scommesse? Se il match viene recuperato entro 72 ore, le scommesse saranno valide e dunque considerate vincenti o perdenti a seconda dell’esito della partita. Nel caso in cui la sfida venga invece recuperata fra oltre tre giorni o considerata a tavolino, la quota è ritenuta void, dunque nulla, e viene considerata come quota 1 nell’ambito delle multiple o delle singole.