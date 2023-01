Finale Supercoppa di Spagna 2023: il Barcellona affonda il Real Madrid e conquista il trofeo

E’ il Barcellona a conquistare la Supercoppa di Spagna 2023. Gran match da parte dei blaugrana che affondano il Real Madrid 3-1 al King Fahd International Stadium.

Il match inizia il maniera equilibrata, ma termina nettamente a favore degli uomini di Xavi. La prima occasione della sfida è quella procuratasi da Lewandowski, il polacco si posiziona bene in area all’11esimo minuto e tenta la spizzata di testa verso la porta: pallone poco alto sopra la traversa. Qualche minuto dopo, stessa occasione per Benzema, anche per lui niente da fare, con un pallone terminato largo dallo specchio della porta. A sbloccare il risultato è poi Gavi al 33esimo, Lewandowski fornisce un gran assist al numero 30 che davanti alla porta incrocia bene e la insacca. Dieci minuti dopo, il raddoppio: azione sviluppata ancora sull’asse Gavi-Lewandowski, è quest’ultimo stavolta a firmare il 2-0. Nella ripresa i blaugrana continuano il predominio con azioni concrete e pericolose, diverse le parate di Courtois che non può niente però sul 3-0 messo a segno da Pedri al 68’. Sul finale è Benzema a metterci la firma raccogliendo una respinta di ter Stegen e mettendo a segno il gol della bandiera. E’ il Barcellona però a meritare la vittoria e portare a casa il primo trofeo stagionale.