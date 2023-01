Fifa, tour in Kenya per valutare la riammissione in Coppa d’Africa

Una delegazione della Fifa ha accompagnato alcuni membri della Caf, la confederazione africana di calcio, in un tour in Kenya, il paese africano che è stato escluso dalle competizioni con una sospensione di nove mesi per una serie di irregolarità. Lo stop imposto è terminato lo scorso 28 novembre, e così il massimo organo calcistico mondiale si trova proprio sul posto per valutare concretamente la possibilità di reintegrare la nazionale maggiore del paese per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.