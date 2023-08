Fenerbahce, ad un passo l’accordo con il Marsiglia per Cengiz Under

Cengiz Under è pronto a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Stando a quanto riportato da ‘L’Equipe, il ventiseienne turco si è assentato dall’allenamento odierno del Marsiglia per recarsi ad Istanbul, dove sosterrà le visite mediche con il club gialloblù. Le due società hanno raggiunto un accordo sull’importo del trasferimento, ma i dettagli dell’operazione non sono stati ancora resi pubblici. L’ex club dell’esterno turco, la Roma, recupererà il 20% del trasferimento.