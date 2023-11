Felipe Melo ‘coccola’ le tre Libertadores: il brasiliano porta i trofei a letto (VIDEO)

di Redazione 41

Tre volte campione di Libertadores, Felipe Melo si gode i suoi trofei principali in carriera. Con un video postato su Instagram, a pochi giorni dalla vittoria del Fluminense in finale contro il Boca Juniors, l’ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Inter si ritrae a letto con le sue tre coppe. Le prime due le ha vinte con il Palmeiras, l’ultima è arrivata con il Fluminense, la prima della storia del club del Maracanà. Nell’intervista a caldo, Felipe Melo non ha trattenuto le lacrime. E ora, a distanza di giorni, si gode ancora un successo storico. “Idolo”, scrive il Fluminense nei commenti. Il giusto tributo per chi ha vinto tre volte la Libertadores.