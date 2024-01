FA Cup 2023/2024: Newcastle agli ottavi, Fulham battuto in casa

Il Newcastle vola agli ottavi di finale (quinto turno) della FA Cup 2023/2024. Blitz da parte dei Magpies, che si impongono con un secco 0-2 in casa del Fulham a Craven Cottage e superano l’ostacolo londinese. La partita è in discesa già fin dal primo tempo, dove la squadra di Howe spinge con continuità fino al gol con cui si sblocca il punteggio al minuto 39′, firmato da Longstaff, mentre l’unica occasione per gli avversari era arrivata al 15′ con Muniz e la bella parata di Dubravka. All’ora di gioco, poi, il raddoppio ospite a opera di Burn, e nell’ultima mezzora c’è ben poco da fare per i padroni di casa, che non reagiscono in modo convinto e non rientrano mai in partita, sfiorando comunque il gol prima con Jimenez al 79′ e poi in pieno recupero con Cairney, quando ormai è troppo tardi.