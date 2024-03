FA Cup 2023/2024, Manchester City in semifinale: Newcastle battuto. Rimonta folle del Coventry che sogna ancora

Il Manchester City ha conquistato l’accesso alle semifinali della FA Cup 2023/2024, rimanendo in corsa per il sogno di poter confermare il “Triplete” messo a segno nella scorsa stagione. I Citizens di Pep Guardiola hanno regolato all’Etihad Stadium il Newcastle con il punteggio di 2-0, risultato maturato nel primo tempo con la doppietta di un ispirato Bernardo Silva capace di andare a segno prima al 13′ e poi al 31′. Nel secondo tempo nessun problema per il City, che gestisce e sfiora in più occasioni anche il terzo gol.

Il pomeriggio si è però aperto con l’incredibile vittoria del Coventry sul campo del Wolverhampton per 3-2. L’ottava forza della Championship trionfa al Molineux ed elimina i “lupi” di Gary O’Neil ammutolendo in maniera clamorosa gli oltre 30mila tifosi di casa. Il tutto al termine di una partita davvero “folle”, che ha visto il Coventry passare in vantaggio grazie al gol di Simms a inizio secondo tempo. I Wolves però erano riusciti a ribaltare la situazione con le reti di Ait-Nouri e Bueno tra l’83’ e l’88’. Poi il lunghissimo recupero di dieci minuti ha visto accadere l’impensabile: gli ospiti hanno infatti ribaltato nuovamente la situazione con la doppietta di Simms al 97′ e addirittura con il gol-vittoria di Wright al minuto 100. Il Coventry vola così a Wembley, sede delle semifinali e della finalissima di FA Cup. Domani gli altri due quarti di finale: in campo Manchester United-Liverpool e Chelsea-Leicester.