FA Cup 2023/2024: delirio Manchester United, è in semifinale. Battuto 4-3 il Liverpool, decisivo Diallo al 121′

E’ solo marzo, ma Manchester United e Liverpool potrebbero già aver dato vita alla partita dell’anno. All’Old Trafford, lo spettacolo è durato 120 minuti più recupero e alla fine a staccare il pass per la semifinale di FA Cup 2023/2024 è stata la squadra di ten Hag, capace di rimontare due volte gli avversari e mandarli definitivamente al tappeto al minuto 121.

HIGHLIGHTS

CRONACA – A sbloccare la gara è al 10′ McTominay, autore del tap-in vincente dopo che Kelleher aveva respinto la conclusione ravvicinata di Garnacho. I Reds la ribaltano però in quattro minuti prima dell’intervallo: al 44′ segna Mac Allister, che raccoglie la sponda di Nunez e fa 1-1; al 45+2′ è invece Salah a spedire in porta una palla vacante dopo il salvataggio di Onana su Nunez. Partita finita? No, perché a tre minuti dal 90′ ecco il pareggio firmato dall’uomo che non ti aspetti: Antony. Il brasiliano si gira in un fazzoletto in area di rigore e fredda Kelleher. Il Manchester United ha anche la chance per vincerla, ma Rashford si divora il 3-2 a tu per tu col portiere, facendo disperare gran parte dei 75mila sugli spalti.

Si va dunque ai supplementari, dove il Liverpool si riporta in vantaggio al 105′ con Elliot, che scocca un sinistro dal limite e, complice una deviazione, fa 3-2. Lo United però non resta a guardare e al 112′ ristabilisce la parità. Palla persa dai Reds, McTominay serve Rashford, che stavolta non sbaglia e deposita la palla in rete. I rigori sembrano ormai all’orizzonte, ma il Liverpool si fa trovare scoperto al 121′ e viene punito in contropiede. L’autore del gol vittoria è Diallo, che batte Kelleher ed esulta con il pubblico. Si dimentica inoltre di essere già ammonito e, dopo essersi tolto la maglia, viene espulso. Poco importa perché il Manchester United è in semifinale di FA Cup. Sfuma invece il Quadruple per il Liverpool.