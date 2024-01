FA Cup 2023/2024, Brighton avanti: battuto 4-2 lo Stoke

Poche sorprese nelle partite pomeridiane (ore 16) di FA Cup 2023/2024. Nel terzo turno nessun problema per il Brighton di Roberto De Zerbi che ha battuto 4-2 lo Stoke City grazie alle reti di Estupinan, Dunk e Joao Pedro (doppietta). Successo, con tante reti, anche per il Bournemouth che ha superato 3-2 il Qpr con i gol di Tavernier, Moore e Kluivert. Netta vittoria per il Southampton che ha travolto 4-0 il Walsall: Fraser è protagonista con una doppietta, mentre Mara e Adams completano l’opera. Il Watford vince allo scadere contro il Chesterfield per 2-1 grazie ad un gol al 95′ di Dele-Bashiru. Il Plymouth vince 3-1 contro il Sutton, mentre il Blackburn si impone 5-2 contro il Cambridge Utd. Pareggio e quindi replay per le seguenti partite: Hull-Birmingham (1-1), Newport-Eastleigh (1-1), Norwich-Bristol (1-1)