FA Cup 2023/2024, avanti il Brighton di De Zerbi: Sheffield ko. Leicester ok, favola Maidstone continua

Sorprese e conferme nel quarto turno della FA Cup 2023/2024, che oggi pomeriggio ha visto andare in scena altri cinque match valevoli per i sedicesimi di finale. Obiettivo centrato per il Brighton di Roberto De Zerbi, che si impone per 5-2 sul campo dello Sheffield United e attende ora la vincente della sfida di stasera tra Fulham e Newcastle. Mattatore assoluto Joao Pedro, l’ex Cagliari infatti segna una tripletta trasformando due rigori al termine di una partita decisamente rocambolesca. Il Brighton passa infatti in vantaggio sul 2-0, ma prima dell’intervallo lo Sheffield rimette le cose in pari con i gol di Hamer e Osula. Nella ripresa Joao Pedro trasforma un altro penalty al 52′, poi al 67′ cala il poker che mette in ghiaccio il passaggio del turno. A tempo scaduto anche Welbeck si iscrive al tabellino dei marcatori, rendendo davvero pesante il passivo per i padroni di casa.

Ottavi anche per il Leicester di Enzo Maresca, che travolge per 3-0 il Birmingham e se la vedrà adesso con la vincente del replay di Bristol City-Nottingham. Jamie Vardy apre le marcature per le Foxes in avvio di secondo tempo, poi ci pensano Akgun e Praet a mettere al sicuro il risultato. Replay che invece coinvolge Leeds-Plymouth chiusa sull’1-1 e quindi da rigiocare a campi invertiti. Destino che evita all’ultimo secondo il Luton, che vince 2-1 in casa dell’Everton grazie al gol di Woodrow al 96′.

Capitolo a parte lo merita la favola del Maidstone, squadra che milita nella sesta serie del calcio inglese e ora agli ottavi di FA Cup. L’impresa arriva sul campo dell’Ispwich Town, squadra della Championship che rappresenta la massima serie dopo la Premier League. I gol di Reynolds e Corne regalano al Maidstone il sogno di una possibile sfida con il Liverpool, impegnato domani nel suo match di quarto turno con il Norwich.