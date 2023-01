FA Cup 2022/23: vince il Tottenham in casa del Preston, decidono la doppietta di Son e Danjuma

Vittoria senza troppi patemi per il Tottenham di Antonio Conte in FA Cup contro il Preston e si qualifica agli ottavi di finale. I londinesi, oggi in trasferta, vincono 0-3 grazie alla doppietta arrivata nel secondo tempo di Heung-Min Son e la marcatura di Danjuma. Il primo al minuto 50 su assist di Japhet Tanganga, il secondo al 69′ su assist dell’ex Inter Ivan Perisic ed il terzo su assist dell’ex Juventus Kulusevski.