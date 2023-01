FA Cup 2022/2023, il Manchester City spazza via il Chelsea. Leeds al replay con il Cardiff

Il Manchester City travolge 4-0 il Chelsea nel match valevole per i trentaduesimi di finale della FA Cup 2022/2023 e stacca il pass per il turno successivo: decidono la doppietta di Ryad Mahrez e le reti siglate da Julian Alvarez e Phil Foden. Gli uomini guidati da Pep Guardiola, dopo un’iniziale fase di studio, iniziano ad insegnare calcio trovano il gol del vantaggio al 23′ con una splendida punizione di Mahrez, che si infila sotto l’incrocio dei pali. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i Blues, che i Citizens raddoppiano con un calcio di rigore trasformato dal campione del mondo Alvarez.

A pochi minuti dall’intervallo Foden sfrutta un perfetto assist d Walker e manda le squadre a riposo sul 3-0. Nella ripresa il Chelsea cerca di riaprire i giochi anche attraverso delle sostituzioni, ma non riesce nell’intento poiché il City si difende in maniera estremamente ordinata. Il finale di gara consente a Mahrez di firmare la sua personale doppietta, fissando il punteggio sul definitivo 4-0.

Per quanto riguarda le altre sfide il Derby County si è sbarazzato del Barnsley mediante un secco 3-0, lo stesso punteggio con cui lo Stoke City ha eliminato l’Hartlepool. Avanzano al turno successivo anche il Blackburn e il Walsall, che hanno rispettivamente sconfitto il Norwich (1-0) e lo Stockport (2-1); a sorpresa l’Aston Villa viene battuto 2-1 in rimonta ed estromesso dallo Stevenage. Niente da fare per il Leeds, che non va oltre il 2-2 contro il Cardiff e, pertanto, sarà costretto a giocare il replay tra le mura amiche; nuova sfida anche tra Bristol City e Swansea, che quest’oggi si sono fermate sull’1-1.

RISULTATI FA CUP

Bristol City-Swansea 1-1

Derby County-Barnsley 3-0

Cardiff-Leeds 2-2

Hartlepool-Stoke City 0-3

Norwich-Blackburn 0-1

Stockport-Walsall 1-2

Aston Villa-Stevenage 1-2

Manchester City-Chelsea 4-0