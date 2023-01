L’ex arbitro Clattenburg costretto a fuggire dall’Egitto: accusato di una finta relazione omosessuale

Mark Clattenburg torna a far parlare di sé. L’istrionico ex arbitro inglese, con un’importante carriera in Uefa alle spalle prima del ritiro prematuro nel 2017, ha poi svolto l’incarico di designatore e responsabile arbitrale in alcuni paesi esotici in giro per il mondo. L’ultimo incarico del genere in Egitto, dove però le cose non sono andate bene. Mortada Mansour, presidente della squadra dello Zamelek, ha infatti accusato il fischietto di aver lasciato la moglie per intraprendere una relazione omosessuale, dichiarazione che ha creato un clima insidioso attorno al fischietto, minacciato dai tifosi e costretto di fatto a lasciare il paese. Non solo: il Sun riferisce che l’ex arbitro non veniva pagato da mesi e che da un po’ di tempo la Lega egiziana lo aveva esautorato dall’incarico relegandolo a un numero ristretto di designazioni.