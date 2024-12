Everton e Liverpool si sfideranno in una delle stracittadine tipiche del calcio inglese, valida per la quindicesima giornata di Premier League 2024/2025. I Reds si sono fermati in campionato con il 3-3 contro il Newcastle. Le Toffees sono reduci dalla grande vittoria in casa contro i Wolves. Calcio d’inizio alle 13.30. Il match sarà visibile in diretta tv esclusiva sul canale Sky Sky Sport Calcio (202). Streaming gratuito per gli utenti Sky su Sky Go, mentre NOW a pagamento.

AGGIORNAMENTO

La partita è stata rinviata per le condizioni metereologiche avverse