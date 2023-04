Eurorivali Inter, vittoria di misura del Benfica contro il Rio Ave

Il Benfica vince di misura contro il Rio Ave nella 26esima giornata del massimo campionato portoghese. A decidere la sfida è stato il gol di Goncalo Ramos dopo un solo minuto dalla ripresa. La formazione di Schmidt, prima in classifica con un margine di 12 punti sul Braga, ospiterà l’Inter l’11 aprile per il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.