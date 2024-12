Il Manchester United rischia la terza sconfitta consecutiva della gestione Ruben Amorim, ma sconfigge in rimonta il Plzen grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund. A decidere l’incontro della sesta giornata di Europa League 2024/2025 è l’attaccante danese, che subentra dalla panchina al posto di Zirkzee e firma le due reti che permettono ai Red Devils di imporsi per 2-1.

In rimonta anche il Tottenham, che però deve accontentarsi dell’1-1 ad Ibrox contro i Rangers: a rispondere al vantaggio di Igamane è Dejan Kulusevski. Pareggia pure il Galatasaray, che nonostante le assenze di Osimhen e Icardi riesce a fermare sul 2-2 i campioni di Svezia del Malmo. Tutto facile per la Real Sociedad – 3-0 alla Dinamo Kiev – mentre il Nizza viene sconfitto per 2-1 dall’Union Saint-Gilloise. Va meglio a un’altra francese, il Lione, che supera per 3-2 l’Eintracht Francoforte. Infine, l’Anderlecht conquista la vittoria sul campo dello Slavia Praga e consolida il terzo posto.

Per quanto riguarda la Conference League, spicca il successo del Chelsea, che conquista i tre punti nel gelo di Astana (-10 gradi) grazie alla doppietta di Guiu e al gol di Veiga. I Blues restano in vetta a punteggio pieno e si assicurano un posto tra le prime otto. Vittoria di misura per il Betis nel segno di Bakambu, mentre il Legia cade in casa contro il Lugano: si tratta del primo passo falso dopo quattro vittorie.