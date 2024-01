Eredivisie, Waalwijk-Heracles interrotta: lanciati boccali di birra in campo

Solita storia in Olanda. La partita tra Waalwijk ed Heracles è stata interrotta al 37′ dopo il gol degli ospiti su rigore a causa del lancio di boccali di birra in campo. L’Eredivisie riparte nel 2024 e lo fa con il consueto problema dei bicchieri lanciati in campo dai tifosi, che hanno perso il controllo e hanno costretto l’arbitro a fermare il gioco. La partita riprenderà non appena la situazione sarà tornata alla normalità.

20.45 – La partita è ripresa dopo dieci minuti di stop.