Eredivisie, Utrecht-Ajax interrotta: lancio di oggetti in campo, tutti gli aggiornamenti

La partita tra Utrecht e Ajax, valida per la Eredivisie di Olanda, è stata interrotta. L’arbitro ha deciso di fermare il gioco, sul punteggio di 3-3, a causa del continuo lancio di bottiglie e altri oggetti in campo da parte dei tifosi, che hanno reso impossibile alle due squadre giocare e rimanere in campo. Tutti gli aggiornamenti a seguire sull’eventuale ripresa del gioco non appena saranno resi noti.