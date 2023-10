Eredivisie: Ajax disastro totale, perde 5-2 col Psv ed è ultimo in classifica

E’ disastro totale in Olanda per quanto riguarda l’Ajax. La leggendaria formazione dei lancieri, infatti, sta vivendo uno dei periodi più complicati della sua gloria storia e si trova, incredibile ma vero, all’ultimo posto in classifica, seppur con due partite in meno. Un avvio drammatico a livello sportivo per una squadra che è anche impegnata in Europa League, dove è reduce dal ko col Brighton di De Zerbi: una vittoria, due pareggi, cinque sconfitte e fanalino di coda dell’Eredivisie con appena 5 punti conquistati in otto partite. E il cambio di allenatore, con Steijn mandato via e l’arrivo di Maduro, non sembra aver sortito effetti.