Eredivise 2023/2024, Eagles-Vitesse interrotta per lancio di oggetti in campo

Altro weekend, altra gara di Eredivisie interrotta per il comportamento incivile di alcuni tifosi. Stavolta è stato il turno di G.A. Eagles-Vitesse, sospesa dall’arbitro al 60′. Il motivo? Oggetti lanciati in campo dopo il gol del 2-0 siglato da Edvardsen. Non è chiaro da quale settore degli spalti siano piovuti, se da quello dei tifosi di casa o quello degli ospiti. Fatto sta che il match è stato interrotto. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento: dopo una decina di minuti di stop, la gara è ripresa e la squadra di casa ha immediatamente trovato il 3-0.