Eden Hazard vuole mantenersi in forma dopo il ritiro: “Non voglio assomigliare a Peppa Pig”

“Mi sto divertendo molto. Mi manca un po’ il calcio, soprattutto stare con i ragazzi nello spogliatoio, ma ora posso fare quello che voglio. Ho dei figli e una famiglia. Posso andare in Belgio a trovare la mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori. Posso fare un sacco di cose”. L’ex attaccante di Lille, Chelsea e Real Madrid, Eden Hazard si sta godendo la vita dopo il ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni e in un’intervista a Standard si è soffermato sulle sue attività per mantenere la forma ideale. “Non voglio assomigliare a Peppa Pig – scherza -. Gioco a tennis, padel, corro un po’, gioco a calcio con i miei amici e mi mantengo attivo”. Tra Lille e Chelsea, Hazard si impose come uno dei più forti calciatori al mondo. Al Real Madrid invece le cose non sono andate come previsto, anche se lui non ha rimpianti sulla scelta di andare a giocare in Spagna: “Era il mio sogno, anche se la storia non è stata bella tra infortuni e altre cose. Quando mi guardo indietro e vedo alcune foto di me con indosso la maglia del Real Madrid, sale l’orgoglio”.