Diretta gol ultima giornata Premier League 2022/2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Le indicazioni per seguire in diretta tv la diretta gol della trentottesima e ultima giornata di Premier League 2022/2023. Tutti e dieci i match si giocheranno in contemporanea e gli appassionati potranno vivere 90 minuti più recupero pieni di emozioni e colpi di scena. Il campionato inglese deve emettere infatti gli ultimi verdetti e tutto può accadere. Particolarmente interessante la lotta salvezza, con Leicester, Everton e Leeds a caccia dell’ultimo pass per non retrocedere, e la lotta per la Conference League, con Aston Villa, Tottenham e Brentford pronte a combattere per il settimo posto. Diretta gol è in programma oggi, domenica 28 maggio alle ore 17:00. Diretta su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NOW.