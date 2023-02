Di Maria rivela: “Il Psg ha costretto Mbappé a restare quando poteva andar via”

“Hanno obbligato Mbappé a restare al Psg, proprio quando poteva andarsene”. Lo ha rivelato Angel Di Maria in un’intervista a ESPN in cui ha parlato dei tempi del Psg e della situazione legata a Mbappé: “Gli hanno dato un ruolo da protagonista assoluto, Mbappé e nessun altro, ma gli hanno dato questo potere e questa responsabilità mettendogli accanto il migliore della storia. È un po’ difficile far coincidere queste due cose. Mbappé ha una straordinaria carriera davanti a sé, è un bravo ragazzo e non credo che sia cambiato”.