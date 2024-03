Dall’Inghilterra: programmata amichevole estiva di lusso tra Tottenham e Bayern

Il 10 agosto prossimo l’Hotspur Stadium di Londra ospiterà l’amichevole fra Tottenham e Bayern Monaco, che segnerà anche il ritorno per la prima volta da ex di Harry Kane. Il 30enne attaccante inglese, pagato ben 95 milioni di euro, ha lasciato la scorsa estate gli Spurs per i bavaresi dove fin qui ha collezionato 37 gol in 35 gare.

Sarà un match di lusso quello tra questi due grandi club, con gli Spurs che negli ultimi anni hanno centrato risultati importanti ma senza arricchire il proprio palmares, mentre i bavaresi sono alle prese con una stagione non proprio perfetta e tanti ‘scontenti’ in rosa che potrebbero dire addio a fine anno concludendo un ciclo a Monaco. Sarà inoltre un ottimo test in vista della ripresa dei campionati dopo la pausa estiva.