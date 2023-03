Dalla Spagna: Mbappé pentito di aver accettato il rinnovo col Psg

“Kylian Mbappè al Real? Non risponderò oggi e nemmeno tra due mesi”. Carlo Ancelotti si rinchiude nel no comment sul futuro del fuoriclasse del Psg, da anni sogno di mercato dei blancos. I rapporti tra le parti sembravano essersi interrotti, eppure qualcosa si muove. Secondo Marca, Mbappè è pentito del rinnovo di contratto col Psg. Una mossa che spiazzò Florentino Perez, uno a cui non è facile dire di no. Secondo il quotidiano spagnolo, il francese si sarebbe fatto nuovamente vivo con il Real Madrid, spiegando i motivi del rinnovo con i parigini e ribadendo la sua intenzione di unirsi al Real. Da Madrid non sarebbe stata chiusa la porta, ma l’atteggiamento prevalente è di cautela. Come spiega Marca, dalle parti del Bernabeu sono consapevoli che Mbappe “è il miglior attaccante del mondo e che dovranno trovare un sostituto per Karim Benzema nel 2024”. L’attaccante, entro il 30 giugno di quest’anno, dovrà comunicare al Psg la sua intenzione sulla possibilità di allungare l’intesa fino al 2025. In caso di rifiuto, con ogni probabilità, le due parti si saluteranno.