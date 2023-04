Crystal Palace-West Ham posticipata di 15 minuti: problemi ai tornelli dello stadio

Crystal Palace-West Ham è stata posticipata di 15 minuti a causa di problemi tecnici ai tornelli dello stadio in cui si gioca la partita valida per la Premier League 2022/2023. Per consentire il regolare afflusso dei tifosi nell’impianto, è stato stabilito che l’inizio dell’incontro slittasse alle 13.45 rispetto alle 13.30 iniziali. Risolti i rallentamenti iniziali, è potuto cominciare l’atteso incontro.