Crystal Palace, torna Hodgson: “Non mi sento pronto per la pensione”

Sabato, contro il Leicester, sulla panchina si siederà nuovamente Roy Hodgson, chiamato a sostituire l’esonerato Vieira dopo che i londinesi non hanno ancora vinto nel 2023, trovandosi in dodicesima posizione ma con soli 3 punti sulla zona retrocessione. A 75 anni suonati, il tecnico torna ad allenare dopo un anno dal termine della stagione con il Watford: “So che la mia carta d’identità dice che sono abbastanza vecchio per andare in pensione ma il modo in cui mi sento mi dice altro. Avevo accettato l’idea di essermi ritirato, perché era quello che dicevano tutti, ma in realtà non mi sono mai sentito abbastanza vecchio da smettere“.