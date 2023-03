Crystal Palace: Roy Hodgson nuovo allenatore, è il più anziano di sempre in Premier League

Roy Hodgson torna a essere l’allenatore del Crystal Palace. Il tecnico britannico, che aveva già seduto sulla panchina del club londinese dal 2017 al 2021, è stato richiamato per una nuova esperienza a 75 anni inoltrati. Il 9 agosto 1947, infatti, spegnerà 76 candeline, e a oggi è l’allenatore più anziano ad aver mai guidato una squadra di Premier League, battendo il record che lui stesso già deteneva. Il Crystal Palace è al momento dodicesimo in Premier League e reduce da quattro sconfitte consecutive e un solo punto conquistato negli ultimi cinque incontri. In Italia Hodgson ha allenato Inter e Udinese.