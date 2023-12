Crystal Palace-Liverpool, Klopp: “Per 76 minuti prestazione pessima”

“Per 76 minuti è stata una prestazione davvero pessima”. A dirlo è il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp dopo la vittoria dei reds per 2-1 sul Crystal Palace. Un gol di Mateta su rigore aveva complicato la giornata di Salah e compagni, ma l’egiziano al 76′ ed Elliott nel recupero hanno siglato le reti della rimonta. Gol speciale per Salah, al 200esimo sigillo col Liverpool: “È piuttosto impressionante – dice Klopp -. La maglietta celebrativa la portavamo con noi già da due settimane e ora finalmente possiamo dargliela. Cifra incredibile per un giocatore super-speciale, super, super-speciale. Non so quante volte ci ha salvato con un gol segnato al momento giusto. C’è stata un’accoglienza piuttosto rumorosa nello spogliatoio quando gli ho regalato la maglia con i 200 sul retro”, ha rivelato Klopp.