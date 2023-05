Cristiano Ronaldo vuole lasciare l’Al Nassr, ma in caso di addio dovrebbe risarcire il club

Dopo il suo arrivo in pompa magna dello scorso mese di dicembre, Cristiano Ronaldo vuole già lasciare l’Al Nassr, che non sarebbe dotato delle strutture richieste dal fuoriclasse portoghese. Stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, CR7 vorrebbe tornare in Europa per chiudere la sua carriera su un palcoscenico degno della sua gloriosa carriera. In caso di addio al club saudita, però, Ronaldo sarebbe costretto a risarcire la società per i restanti due anni di contratto. Una situazione piuttosto scomoda, ma che il portoghese potrebbe anche accettare pur di cambiare aria.