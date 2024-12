Il Botafogo saluta subito la Coppa Intercontinentale 2024. La squadra campione di Libertadores – undici giorni dopo il trionfo in finale contro l’Atletico Mineiro – perde 3-0 contro il Pachuca a Doha nel Derby delle Americhe che metteva in palio il pass per la semifinale contro l’Al Ahly. Dopo un primo tempo senza reti, al 50′ è Idrissi a sbloccare il risultato, prima del gol di Deossa al 66′. All’80’ è l’ex Newcastle Rondon a chiudere i giochi. Allo Stadio 974, sabato 14 dicembre, il Pachuca cercherà di battere anche l’Al Ahly e di guadagnarsi la possibilità di sfidare il Real Madrid mercoledì prossimo in finale.

L’IDEA DELLA FIFA

La Coppa Intercontinentale è una delle due novità del calendario FIFA. L’organismo che governa il calcio mondiale ha reintrodotto il trofeo con un nuovo format rispetto alla competizione cancellata nel 2004. Partecipano al torneo i vincitori della AFC Champions League, della CAF Champions League, della CONCACAF Champions Cup, della CONMEBOL Coppa Libertadores, della OFC Champions League e della UEFA Champions League. A giugno poi le regine del calcio mondiale torneranno in campo per il nuovissimo Mondiale per club. Un’altra opportunità per il Botafogo.