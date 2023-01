Coppa di Francia 2022/2023, avanzano Marsiglia e Lione. Fuori a sorpresa Monaco e Nizza

Mentre la Ligue 1 si è concessa un turno di riposo, i club francesi sono scesi in campo per disputare i trentaduesimi della Coppa di Francia 2022/2023. Tutto facile per il Marsiglia, che passa 2-0 sul campo dell’Hyeres grazie alle reti dell’ex interista Alexis Sanchez e di Bamba Dieng. Avanzano al turno successivo anche Lens e Lione, che si sbarazzano rispettivamente di Linas-Montlhery (2-0) e Metz (2-1): da sottolineare il gol dell’ex Udinese Seko Fofana per i giallorossi. Bene anche Grasse e Brest, giustizieri di Tamponnaise ed Avranches, mentre Strasburgo Koeningshoffen e Bastia si salvano ai calci di rigore contro Clermont ed Evreux. Il Niort passeggia 3-0 sul Granville.

Annecy straripante contro il Villerupt Thil, che viene travolto con un nettissimo 6-1, mentre il Nizza viene clamorosamente eliminato 1-0 di misura dal Le Puy En Velay. Vinconto 2-0 sia Nantes che Plabannec, che si sbarazzano rispettivamente di Virois e Vannes. Cade contro ogni pronostico anche il Monaco che, dopo i calci di rigore è costretto ad arrendersi 7-6 al Rodez. Rigori fatali pure per l’Amiens, sconfitto 4-2 dal Thaon. Nel posticipo serale il Rennes stende 2-1 un Bordeaux rimasto in dieci uomini e stacca il pass per il turno successivo.

TUTTI I RISULTATI

Evreux-Bastia 3-4 dcr

Grasse-Tamponnaisa 1-0

Avranches-Brest 0-2

Hyeres-Marsiglia 0-2

Linas-Montlhery-Lens 0-2

Lione-Metz 2-1

Strasburgo Koeningshoffen-Clermont 4-3 dcr

Granville-Niort 0-3

Le Puy En Velay-Nizza 1-0

Monaco-Rodez 6-7 dcr

Plabennec-Vannes 2-0

Thaon-Amiens 4-2 dcr

Villerupt Thil-Annecy 1-6

Virois-Nantes 0-2

Bordeaux-Rennes 1-2