Coppa di Germania 2023/2024, l’Union Berlin perde ancora: lo Stoccarda vince 1-0

Crisi senza fine per l’Union Berlin che perde 1-0 e viene eliminata in Coppa di Germania per mano dello Stoccarda. Nei sedicesimi di finale è un gol di Undav al 45′ a condannare gli ospiti alla MHPArena. Solo panchina per 90′ per Leonardo Bonucci, che deve fare i conti con i suoi compagni con l’undicesima sconfitta consecutiva. Eliminazione a sorpresa per il Lipsia che perde 1-0 sul campo del Wolfsburg. La squadra di Rose subisce al 14′ il gol vittoria di Cerny e al 56′ rimane in 10 per il doppio giallo a Poulsen. Passa il turno il Moenchengladbach che batte 3-1 l’Heidenheim, mentre il St Pauli supera 2-1 ai supplementari lo Schalke. Il Kaiserslautern batte 3-2 il Colonia, il Dusseldorf segna 6 gol e ne subisce 3 nella partita (con supplementari) contro l’Unterhaching.