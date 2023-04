Coppa di Francia 2023: il Nantes sorprende il Lione e vola in finale

Il Nantes sorprende il Lione in semifinale di Coppa di Francia 2023. Partita equilibrata all’Estade de la Beaujoire con un primo tempo equilibrato che finisce 0-0 e un secondo tempo altrettanto equilibrato sbloccato da Blas che basta alla squadra di Kombouare per centrare la qualificazione in finale dove incontrerà la vincente dell’altra semifinale tra Annecy, 15° in Ligue 2, e Tolosa che si giocherà giovedì 6 aprile alle 20:45.