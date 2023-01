Coppa di Francia 2022/23: vittoria per il Lille contro il Troyes, goleada Tolosa con il Lannion

La Coppa di Francia 2022/23 entra sempre più nel vivo, con le sfide dei trentaduesimi di finale andate in scena in questo fine settimana. In primo luogo l’Ajaccio ha battuto 1-2 lo Jura Sud Lavans, così come il Reims ha vinto in trasferta per 0-7 contro il Loon-Plage. Passaggio del turno ai rigori invece per il Chamalieres, 6-5, contro il Bourges Foot 18, così come dal dischetto si è qualificato al turno successivo l’Auxerre contro l’Union Sportive du Littoral de Dunkerque. Il match era terminato sul punteggio di 2-2 e si è decisa ai rigori con il risultato totale di 4-5.

Passaggio del turno poi anche per il Belfort, 3-1 all’Olympique Saint-Quentin, e per il Lorient contro l’AS La Chataingneraie, con un netto 0-6. Vittoria agile per il Lille, 2-0 al Troyes, così come per Les Herbiers, 1-4 contro lo Stade Pontivy. Infine vittorie esterne per il SO Chambery Foot, 1-3 all’Aubagne, e del Vierzon Foot 18 contro l’USE Avoine per 1-2.