Coppa di Francia 2022/23: Lille e Nantes passano agli ottavi, vittoria anche per il Lens

Disputati quest’oggi i sedicesimi di finale della Coppa di Francia: Annecy, Vierzon, Lilla, Auxerre, Nantes e Lens accedono agli ottavi. Equilibrata la sfida tra ASM Belfort e Annecy che termina 1-1 nei tempi regolamentari con le reti di Sissoko per i padroni di casa, e Balde per gli ospiti: ai rigori, sono i biancorossi ad uscirne vincitori con un solo rigore sbagliato. Terminata ai penalty anche la sfida tra Le Puy-en-Velay e Vierzon, che dopo le reti inviolate, vedono trionfare la formazione di Merabti con cinque rigore insaccati su cinque. Il Lilla mostra tutta la superiorità e chiude il match contro Pau Fc sul 2-0: vantaggio firmato dall’autogol di Kouassi al 37esimo, raddoppio messo a segno poi da Gomes al 79esimo. Vittoria schiacciante anche da parte dell’Auxerre, termina 4-0 contro il Niort. A segno: Perrin con doppietta, Da Costa e Abline con i rispettivi singoli. Il Nantes ottiene il passaggio del turno dopo 90 minuto a reti inviolate contro il Thaon. Sono i canarini a conquistare la vittoria ai rigori, sbagliando un solo penalty. Il Brest si arrende sotto i colpi del Lens che vince per 3-1. Tutte le marcature avvengono nella prima frazione di gioco: al quinto minuto la sblocca subito Said, poi il pareggio dei padroni di casa con Slimani. A firmare vantaggio e allungo sono successivamente Medina e Thomasson.