Highlights e gol Athletic Bilbao-Real Madrid 0-2, Liga 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 32

Il Real Madrid vince contro l’Athletic Bilbao per 2-0, nella diciottesima giornata della Liga 2022/23. I blancos fissano così la seconda posizione in classifica, la formazione di Valverde resta invece in ottava posizione a quota 26. A segno per gli uomini di Ancelotti prima Benzema con un mancino volante e poi Kross con un gran destro dalla distanza. Di seguito gli highlights del match.