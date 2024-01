Coppa d’Africa 2024, il Burkina Faso vince nel recupero: Traore su rigore stende la Mauritania

di Mattia Zucchiatti 78

Un rigore nei minuti di recupero regala la vittoria al Burkina Faso che batte 1-0 la Mauritania e sale a 3 punti nel girone D di Coppa d’Africa. Ritmi bassi e poche emozioni nel corso della partita. La Mauritania ci prova dopo sette minuti con Aboubakary Koïta, ma il suo tiro da fuori area è letto bene da Koffi che blocca senza problemi. Al 28′ Kamara è costretto ad abbandonare il gioco per un infortunio e viene sostituito da Anne. Un problema in più per la Mauritania che fatica a creare gioco. Al 51′ è il Burkina Faso ad essere insidioso in fase offensiva: Aziz Ki si coordina da posizione defilata e calcia, ma Niasse in tuffo riesce a sventare il pericolo. Nel finale c’è un episodio da moviola: Issa Kabore viene steso in area da El Abd al 90′. L’arbitro fa giocare inizialmente, ma il replay mostra come il difensore entri solo sull’uomo e non sul pallone. Rigore evidente e al Var il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Traore che non sbaglia. Per il Burkina Faso il prossimo turno prevede la sfida all’Algeria, reduce dal pareggio sull’Angola.