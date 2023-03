Copa del Rey, Xavi: “Real Madrid favorito”

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata della semifinale di Copa del Rey contro il Real Madrid: “È una grande occasione per vincere un titolo, ma il Real è un rivale tosto me il nostro obiettivo è vincere. Loro sono i favoriti, hanno vinto campionato e Champions League. Dobbiamo essere coraggiosi, avere personalità, e ridurre al minimo gli errori cercando di controllare il gioco. Mi aspetto una gara equilibrata che si deciderà al Camp Nou”.

Xavi si è poi soffermato sulle condizioni di Ansu Fati, Ferran Torres e Pedri: “Ansu fati si è allenato in gruppo, sta bene ed è motivato. Ferran deve conoscere le sue capacitò, può fare la differenza. Pedri per noi è fondamentale, è un’assenza importante ma ce la giocheremo”.