Copa del Rey 2023: il Real Madrid batte 2-1 l’Osasuna e fa sua la finale, 25° trofeo in carriera per Ancelotti

Il Real Madrid batte 2-1 l’Osasuna nella finale di Copa del Rey 2023. Partita a ritmi altissimi sin dai primi minuti a Siviglia. Un Vinicius stellare trascina i Blancos nel primo tempo servendo al 2′ l’assist dell’1-o a Rodrygo e mettendo in crisi la retroguardia dell’Osasuna. Nel secondo tempo la squadra di Ancelotti si rilassa e si schiaccia troppo subendo il gol del pareggio da Torrò. Si lotta sul terreno di gioco ma è sempre il Real Madrid a spuntarla con la doppietta di Rodrygo, che trova il match winner al 70′ su pasticcio difensivo della squadra di Arrasate. Ventesima Copa del Rey per il Real Madrid, che non portava la coppa a Madrid dal 2014, e venticinquesimo trofeo in carriera per Carlo Ancelotti, che aggiunge un altro trofeo al suo incredibile palmares.

Il Real Madrid parte fortissimo nel primo tempo e trova il gol del vantaggio dopo soli due minuti. Grande azione di Vinicius sulla linea di fondo, cross teso del brasiliano che arriva sui piedi del connazionale Rodrygo che non sbaglia a porta quasi spalancata. Osasuna totalmente in bambola e Real alla ricerca del gol del raddoppio. Primo squillo dell’Osasuna con Budimir che prova a impensierire Courtois di testa. La squadra di Ancelotti sfiora il 2-0 al 25′ con Sergio Herrera che compie un miracolo su un rigore in movimento di Benzema salvando l’Osasuna. Solo un minuto dopo Carvajal salva sulla linea un cucchiaio di Ezzalzouli impedendo a un buon Osasuna di pareggiare i conti. Real Madrid ancora vicino al raddoppio con una punizione di Alaba da oltre 25 metri che si stampa sulla traversa con Herrera battuto. Buon finale della squadra di Arrasate, che però deve andare negli spogliatoi sotto di uno.

Secondo tempo più tattico ma a ritmi sempre molto alti. Osasuna che tiene il possesso della palla e Real Madrid a fiammate con Rodrygo e Vinicius che mettono in crisi i terzini avversari. La squadra di Ancelotti si abbassa troppo e al 58′ subisce il gol dell’1-1 con un gran destro di contro balzo di Torrò che finisce all’angolino sinistro della porta difesa da Courtois. Al 70′ l’Osasuna si incarta in un disimpegno e regala palla a Rodrygo, che davanti a Herrera non sbaglia portando i Blancos in vantaggio. La squadra di Arrasate non molla e continua ad attaccare e a pressare a tutto campo mettendo in difficoltà il fraseggio del Real Madrid. Nell’assedio finale l’Osasuna non riesce a trovare il gol del pareggio uscendo sconfitto dalla finale.