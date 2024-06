Controllo budget Ligue 1: la DNCG sospende il giudizio sul Marsiglia

Anche i cugini d’oltralpe fanno i conti con l’organismo di controllo sui conti dei club. Nessuna polemica però come in Italia, dove il ministro Abodi ha deciso di sostituire la Covisoc con un nuovo organo indipendente. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l’organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre di calcio professionistiche in Francia, ha emesso i primi verdetti e alcuni club hanno incontrato oggi questo organismo per presentare i loro budget per la prossima stagione, come riferisce L’Equipe.

Nessuna sanzione adottata, ma con dei distinguo: Auxerre, Lille, Montpellier e Tolosa sono state considerate in tutto e per tutto in regola e non è stata presa alcuna misura, invece una big come il Marsiglia, oltre al Le Havre, ha ricevuto la sospensione del giudizio in attesa di ulteriori informazioni che devono essere presentate dalle società, una sorta di supplemento d’indagine perché evidentemente qualcosa non era abbastanza chiaro.