Chilavert torna ad attaccare Vinicius: “Dov’era quando la polizia brasiliana picchiava gli argentini?”

Altre dichiarazioni, altre polemiche. José Luis Chilavert torna a parlare di Vinicius, dopo avergli intimato sui social di non “fare il froc**” a proposito delle lacrime versate dalla stella del Real Madrid per la situazione legata al razzismo nel calcio. L’ex portiere del Velez è intervenuto sulle frequenze della radio argentina Splendid AM: “Perché quello che ho detto a Vinicius Júnior dovrebbe essere considerato forte? Il calcio è per gli uomini. Quando in Paraguay diciamo a qualcuno di non fare il fro*** non è affatto dispregiativo. C’erano le telecamere di Netflix e lui ha iniziato a piangere. Infatti, è il primo ad attaccare i suoi rivali”, aggiunge Chilavert. Che poi mette il carico: “Lui dice che vorrebbe che i neri possano vivere meglio, quindi cosa devono fare i bianchi? Dobbiamo suicidarci? Qual è il discorso? Non dobbiamo distorcere le cose”, le sue parole riportate da AS. E aggiunge: “Quando la polizia brasiliana picchiò i tifosi argentini e del Boca, dov’era Vinicius?”, conclude in riferimento ai fatti della finale di Copa Libertadores dello scorso novembre, quando si registrarono scontri tra le forze dell’ordine brasiliane e i tifosi del Boca a Rio de Janeiro.