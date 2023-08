Chelsea, la Premier League indaga su potenziali violazioni finanziare sotto la gestione Abramovich

Nuovo possibile scossone nel calcio europeo. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK la Premier League starebbe indagando sul Chelsea per potenziali violazioni delle regole finanziarie durante la proprietà del club da parte di Roman Abramovich tra il 2012 e il 2019. Questo potrebbe comportare anche una sanzione nei confronti del club inglese, che potrebbe andare da un’ammenda ad una penalizzazione di punti in classifica nel campionato che sta per cominciare. Stando a quanto riportato da The Times, inoltre, i nuovi proprietari del club avrebbero scoperto una serie di transazioni irregolari durante il processo di acquisizione e hanno allertato la FA, la Premier League e la UEFA delle loro scoperte.

Ci sarebbero dei pagamenti, che ammontano a milioni, collegati al trasferimento di giocatori che non sembrano essere stati registrati come parte della relazione finanziaria annuale del club alla FA, alla Premier League e alla UEFA. Questa notizia arriva poco più di una settimana dopo che la UEFA ha concluso le indagini sulle discrepanze scoperte da Boehly-Clearlake nel maggio dello scorso anno.