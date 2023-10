Chelsea, Pochettino sul VAR: “Ho fiducia nei mezzi ma il problema è il pilota”

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha dichiarato: “Ho fiducia nei mezzi ma il problema è il pilota”, nel mezzo del dibattito in corso sull’uso del VAR. Al Liverpool è stato erroneamente annullato un gol contro il Tottenham lo scorso fine settimana a causa di “un errore umano significativo”.

Il gol di Luis Diaz infatti è stato erroneamente annullato sullo 0-0 di sabato scorso nonostante fosse chiaramente in gioco, poiché un’interruzione delle comunicazioni tra gli arbitri in campo e le squadre del VAR ha impedito che la decisione originale fosse annullata.

Pochettino si dice favorevole alla tecnologia ma vorrebbe che il suo utilizzo durante le partite fosse semplificato. “Comprendiamo che le persone commettono errori, non è facile. Penso che quando l’arbitro commette degli errori, tutti possiamo accettarlo. Quando succede con la tecnologia è difficile da capire. Per me si tratta di semplificare la situazione. La cosa più importante è tornare a dare più potere all’arbitro. Penso che un passo indietro possa rendere le cose più facili e chiare“.

Gli Spurs di Postecoglou hanno sorpassato il Liverpool, portandosi al secondo posto. L’autogol di Joel Matip ha deciso una partita movimentata e controversa della Premier League. L’entità dell’errore del VAR non è diventata chiara ad allenatori e giocatori fino a dopo la partita, in cui anche il Liverpool è stato polemicamente ridotto a nove uomini. “È strano“, ha detto Postecoglou. “Di solito, quando succede qualcosa di importante, ne hai un’idea durante il gioco. Non credo che nessuno avesse davvero la sensazione che fosse successo qualcosa di significativo. La mia opinione è che vogliamo un sistema impeccabile, che non esisterà mai, a meno che non trasformiamo il nostro gioco in un evento che duri quattro ore e spieghiamo ogni decisione.”

L’associazione arbitri inglese PGMOL ha dichiarato di essersi impegnata a introdurre un nuovo “protocollo di comunicazione VAR” come parte di una revisione. Ritiene che la mossa migliorerà la chiarezza della comunicazione tra l’arbitro e la squadra VAR in relazione alle decisioni.