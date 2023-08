Chelsea, Pochettino su Lukaku: “Ero stato informato ancor prima di firmare e nulla è cambiato”

“La situazione di Lukaku era chiara ancor prima che arrivassi al Chelsea, non c’è molto da aggiungere e non c’è niente da fare”. Così Mauricio Pochettino in conferenza stampa sulla situazione riguardante l’attaccante belga, sempre fuori dalla rosa dei Blues. “Non si tratta soltanto di un punto di vista unico, dobbiamo trovare la migliore soluzione per entrambe le parti in causa. C’è bisogno di trovare un accordo tra le due parti”, ha spiegato il tecnico argentino. “La situazione è questa, io e lo staff siamo stati informati della situazione ancor prima di firmare e da allora nulla è cambiato”, ha concluso.