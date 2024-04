Chelsea, Pochettino: “Palmer ci sarà contro l’Aston Villa. Assenti Fernandez e Sterling”

Il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, nella conferenza stampa di oggi, ha confermato il ritorno di Cole Palmer prima della trasferta contro l’Aston Villa e ha fornito ulteriori aggiornamenti su Reece James, Levi Colwill, Enzo Fernandez, Carney Chukwuemeka e Raheem Sterling: “Cole si è allenato bene negli ultimi due giorni. Supponiamo che sarà pronto per la partita di domani e farà parte della squadra.”

Palmer era stato escluso dalle convocazioni per la partita dell’Emirates contro l’Arsenal martedì sera a causa di un malore, ma ieri è tornato ad allenarsi parzialmente a Cobham. Notizie positive anche per Reece James e Levi Colwill, rientrati in gruppo durante la settimana. James non gioca con i Blues da dicembre dopo aver subito un intervento chirurgico al tendine del ginocchio, mentre Colwill è assente dall’inizio di marzo a causa di un problema riscontrato a Brentford: “Sono vicini e ieri hanno svolto un allenamento parziale con la squadra ma non sono disponibili per la partita contro l’Aston Villa”.

Sono tre però i nuovi assenti per la partita di domani: Enzo Fernandez è fuori per il resto della stagione dopo aver subito un intervento chirurgico per un problema all’inguine, mentre Chukwuemeka e Sterling hanno subito infortuni in allenamento questa settimana. “Nel momento in cui Enzo ha sentito dolore e limitazioni a causa del problema, la cosa più importante era sistemare la situazione per lui”, ha spiegato Pochettino. “Se non si sente bene e non può giocare a causa della situazione, non va bene per lui, non va bene per la squadra e non va bene per il club. Quindi, il più presto possibile, sistemiamo la situazione, andiamo avanti e ci concentriamo sul suo recupero il più presto possibile”.

Su Chukwuemeka e Sterling, Pochettino ha aggiunto: “Sterling ha sofferto di dolore alla parte bassa della schiena e Carney ha sentito qualcosa nel ginocchio, correlato al suo problema precedente. Speriamo che non sia un grosso problema e che possa tornare il prima possibile. Perderemo alcuni giocatori che erano lì e pensavano di aiutare la squadra. OK. La cosa positiva è che alcuni ragazzi giovani si uniranno alla squadra dell’Aston Villa e questa è una bella esperienza per questi ragazzi”.