Chelsea: per la panchina obiettivo Nagelsmann, ma il tedesco non è interessato

E’ Julian Nagelsmann il nome forte per la panchina del Chelsea, secondo quanto riporta la stampa inglese e anche quella tedesca. Il tecnico silurato dal Bayern Monaco pochi giorni fa potrebbe dunque subentrare in corsa a Graham Potter, a cui i blues hanno dato il benservito da alcune ore. Ma secondo quanto filtra, non sarebbe interessato a una proposta del genere, preferendo cominciare dall’estate la sua nuova avventura, e soprattutto dal momento che deve ancora elaborare il clamoroso esonero in Bavaria. D’altro canto, accettando gli inglesi, potrebbe tornare in gioco nei quarti di Champions. L’alternativa per i londinesi è il portoghese Amorim