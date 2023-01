Chelsea-Manchester City, doppio infortunio: out Sterling e Pulisic dopo pochi minuti

Tegola per il Chelsea. Nel big match contro il Manchester City, valevole per la diciannovesima giornata della Premier League 2022/2023, i padroni di casa devono fare a meno di Raheem Sterling dopo solo un minuto di gioco. Nel corso di un contrasto il giocatore inglese ha riportato un problema alla coscia destra e si è immediatamente accasciato a terra. Dopo qualche secondo lo staff medico ha chiamato il cambio: Potter ha inserito al suo posto Aubameyang.

I problemi per i ‘Blues’ non sono finiti qui: intorno al ventesimo anche Pusilic ha chiesto il cambio per un problema muscolare e al suo posto è entrato Chukwuemeka.