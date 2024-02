Chelsea-Liverpool 0-1, Klopp: “Orgoglioso dei ragazzi, qui per fare il mio lavoro”

Il tecnico del Liverpool Klopp ha analizzato, in conferenza stampa, il successo in finale di Carabao Cup contro il Chelsea per 1-0 ai supplementari: “Sono orgoglioso di questa vittoria e del mio percorso al Liverpool. E’ stato emozionante vedere il gol di Van Dijk ai supplementari. Ringrazio il pubblico, che ci ha spinto per tutti i 120 minuti. Bisogna ringraziare anche lo staff, che ha messo in condizione fisica e mentale i giocatori. Non mi importa della mia eredità – continua Klopp – ma sono qui per fare solo il mio lavoro. Per il club non deve essere un problema se un allenatore se ne va o no. L’importante è che rimangano i tifosi. Finché ci sarà questa alchimia con tifosi e giocatori il percorso del Liverpool sarà al sicuro. Oggi i ragazzi hanno giocato sopra la stanchezza. Abbiamo vinto meritatamente”.